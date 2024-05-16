华纳多人丧尸射击游戏《喋血复仇》更新移除 Denuvo 加密技术，Steam 国区现售 298 元

IT之家 5 月 16 日消息，据 SteamDB 所提供的信息显示，游戏《喋血复仇（Back 4 Blood）》已于近日移除了 Denuvo 加密。

许多玩家经常抱怨 Denuvo 加密影响游戏体验，虽然官方表示该加密“不会影响玩家正常游玩”，然而该加密实际上会对游戏运行性能造成影响，同时还容易导致游戏出现各种严重 Bug。不过即便如此，大量游戏依然会首发搭载 Denuvo 加密防止被破解，发售一段时间后再进行移除以提升玩家体验。

据介绍，《喋血复仇》是华纳旗下一款四人合作射击游戏，于 2021 年推出，该作至今没有被黑客攻破过，玩家可以在多人合作中合作射击丧尸。

截至IT之家发稿，《喋血复仇》目前在 Steam 上已有 41071 条中文评论，玩家好评率为 67%“褒贬不一”（差评主要围绕在价格方面），游戏支持中文，国区售价 298 元。

游戏官方介绍：

《喋血复仇》由备受好评的《求生之路》系列创作者打造，是一款惊险刺激的合作第一人称射击游戏。你与灾变者的战争已经进行到了白热化。这些曾为致命寄生虫的人体宿主如今已变成可怕的生物，且一心想吞噬残存的文明。人类的灭绝就在眼前，你与好友必须起身对抗敌人，消灭灾变者并夺回世界。



合作战役



通过 4 名玩家合作剧情战役，携手挑战，在难度渐增的任务中生存下来，并杀出一条血路。与最多 3 名好友进行在线游戏，或独自领导你的小队杀出重围。



从 8 位可自定义的“清理者”（免疫幸存者之一）中进行选择，并搭配一系列的致命武器及物品。拟定战略，应付那些想要全面摧毁人类且不断进化的敌人。



竞争多人模式



在玩家对战中与好友合作或对决。成为带有特技的清理者，或是扮演可怕的灾变者。双方都有独特的武器、能力及特殊技能。



丰富的可重玩性



全新的“无尽之路”卡牌系统可在每次都打造不同的体验，让你控制打造自定义的牌组、重掷不同的搭配组合，并进行更为严苛的战斗。



而“游戏指引”机制将会不断调整以适应玩家的行为、确保刺激精彩的战斗、极致的游戏多样性，以及更强大的灾变者军团 —— 包括高达 20 英尺的变异头目。

游戏图赏：

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