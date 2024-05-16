声阔 P30i 无线降噪耳机《猫和老鼠》联名款上市：手机支架、全景环绕音，首发价 279 元

IT之家 5 月 16 日消息，声阔 P30i《猫和老鼠》联名款降噪蓝牙耳机上市，支持每秒 375000 次检测自适应降噪、360° 全景环绕音，首发价 279 元。

IT之家带来该产品详细参数情况如下：

声阔 P30i 无线降噪耳机《猫和老鼠》联名款，在外形上采用短柄流线型造型，并配以《猫和老鼠》动画中经典的奶酪图案。

该款无线耳机的充电舱支持后盖开合充当手机支架。

声阔 P30i 无线降噪耳机《猫和老鼠》联名款支持每秒 375000 次检测自适应降噪，降噪深度达-42dB，降噪频宽 60Hz-16000Hz。

用户可通过手机 App 调节耳机降噪程度，支持三档环境自适应调节和 5 档手动降噪。

声阔 P30i 还支持人声过滤功能，支持不摘耳机跟旁人沟通。

声阔 P30i 无线降噪耳机《猫和老鼠》联名款内置 4 麦阵列，辅以 AI 降噪算法，可过滤通话环境杂音，保留人声部分，同时还支持风噪处理。

耳机采用人体工学设计，拥有 3 副硅胶耳帽可选，并配备 10mm 灵敏振膜，辅以低音增强算法，音质体验有所保障；同时，声阔 P30i 无线降噪耳机《猫和老鼠》联名款还支持 360° 全景环绕音。

声阔 P30i 联名款耳机支持蓝牙 5.4 连接和 IP54 防尘防水；支持触控手势操作（切歌、播放 / 暂停、切换 ANC / 通透）；耳机 ANC 模式下续航为 7+30 小时，总续航 45 小时，单次支持 10 小时听音。

声阔 P30i 无线降噪耳机《猫和老鼠》联名款还支持双设备连接、呼叫查找防丢失以及自定义 EQ 调音功能。

声阔 P30i 无线降噪耳机《猫和老鼠》联名款产品参数如下：

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