蔚来第三品牌预计一年后推出，乐道汽车未来不考虑独立上市

IT之家 5 月 16 日消息，蔚来昨晚正式发布了乐道（ONVO）品牌，蔚来创始人李斌称，乐道是“阖家欢乐，持家有道”的意思，该品牌定位于家庭市场。

蔚来第二品牌乐道发布后，蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示：乐道与蔚来两品牌既会有协同，也会有区隔。预计一年左右的时间，蔚来的第三品牌也会面向市场。

此外，蔚来汽车董事长兼 CEO 李斌在乐道媒体沟通会上还表示，目前乐道的研发、营销等资金已经包含在蔚来的投入费用当中，未来也不会考虑单独上市。

乐道 L60 目前已经开始接受预订，预售价 21.99 万元起，详情可见IT之家此前报道。对于这一价格，李斌表示，这个预售价仍然有不错的毛利，不会做卖一辆赔一辆的事。

李斌表示，公司成立之初就制定了多品牌战略。蔚来从高端起步，一方面是因为豪华品牌在电动化转型滞后，市场存在一定的窗口期；另一方面，做高端产品也更利于正向研发。而做乐道品牌，主旨是为了服务更多的用户，做大众化品牌，更利于蔚来总体的愿景实现，符合公司的整体规划。

对于多品牌布局，李斌表示，蔚来先从高端入手，是因为 BBA 转型慢，竞争对手觉得你做不成，有很好的窗口期；同时也有机会做正向研发，有成本和空间做创新。但他强调，高端市场规模有限制，想实现规模经济，只做高端肯定不行，还要服务大众市场。

“特斯拉很多方面做的很好，也是从高端入手，但一个品牌下同时做高端和大众市场，不太合理，单个品牌涵盖的价格区间是有限的。”

乐道品牌总裁艾铁成在接受采访时表示，乐道品牌的用户与蔚来的用户是有差异的。乐道品牌的优势在于特别专注，这个品牌特别聚焦家庭用户群体，可充分满足用户的需求。乐道是“敢为天下后”的品牌，要实现“后发制人”。乐道对于后面几年的预期思考得很清楚。在销售渠道方面，乐道会与很多合作伙伴合作，但是管理模式上乐道还是坚持直营模式。

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