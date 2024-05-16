特斯拉高管拒绝裁员，马斯克炒掉整个超充团队内幕曝光

北京时间 5 月 16 日，据四名特斯拉前充电网络员工透露，上个月，就在埃隆・马斯克 (Elon Musk) 几乎将特斯拉整个 Supercharger 电动汽车充电部门开除的前一天，充电业务主管丽贝卡・蒂努奇 (Rebecca Tinucci) 与马斯克会面，讨论该网络的未来，他们原本对此寄予厚望。

作为特斯拉广泛裁员的一部分，蒂努奇在两周前已经裁掉了 15% 到 20% 的充电部门员工。员工们相信，马斯克将在与蒂努奇会面时确认大规模扩张充电网络的计划。

团队整体被裁

然而，这场会面进行得十分糟糕。员工们说，马斯克对蒂努奇的工作汇报感到不满意，希望进行更多裁员。但是她不太情愿，认为进一步裁员会破坏充电业务的基本面。马斯克作出的回应是，解雇蒂努奇和她的整个 500 人团队。

蒂努奇是特斯拉为数不多的女性高管之一。据四名前 Supercharger 团队员工透露，在电池和能源主管德鲁・巴格里诺 (Drew Baglino) 离职后，蒂努奇最近开始直接向马斯克汇报工作。他们说，巴格里诺此前一直在负责充电部门，马斯克并没有太多干涉。

充电团队整体被裁成为了特斯拉动荡一年里最新一起戏剧性事件。马斯克已经关闭或推迟了几项旨在推动电动汽车销售快速增长的核心努力，这些项目原本都是投资者希望看到的。相反，马斯克现在表示，特斯拉将把重点转向自动驾驶汽车，后者是一个竞争激烈、风险更高的业务，可能需要数年时间才能发展起来。

这些员工的离职将严重破坏特斯拉 Supercharger 的班底，该充电网络被外界广泛视为特斯拉的标志性成就，该公司电动汽车销售的关键驱动力。美国联邦统计数据显示，特斯拉超级充电桩占美国高速充电桩的 60% 以上。目前为止，特斯拉一直是美国联邦政府投入 50 亿美元兴建新充电桩的最大受益者。

暂停项目建设

尽管对充电部门进行了大规模裁员，马斯克仍在社交媒体上发文，承诺将继续扩大其网络。但三名前充电团队员工告诉路透社，他们一直在处理供应商、承包商和电力公用事业公司的电话，其中一些公司已经在设备和基础设施上花费了数百万美元，以帮助扩建特斯拉充电网络。

路透社看到的一份信件副本显示，本月早些时候，一名特斯拉全球供应经理给 Supercharger 承包商和供应商发去了一封信，指示他们“请暂停任何新授予建设项目的破土动工”，并停止材料采购，“我明白，这段变革时期可能充满挑战，但是心急吃不了热豆腐”。

马斯克表示仍会扩大超级充电网络

三名前特斯拉员工表示，特斯拉能源团队接管了 Supercharger，并呼吁一些合作伙伴停止正在进行的充电站建设项目。特斯拉能源团队此前负责面向家庭和企业销售太阳能和储能产品。

一位建筑承包商表示，自特斯拉裁员以来，与他公司联系的特斯拉员工“什么都不知道”。这位承包商表示，他原本预计 Supercharger 项目将为其 2024 年营收提供约 20% 的收入，但现在计划实现业务的多元化，以避免依赖特斯拉。

预算大砍

两名前特斯拉员工说，接管充电网络管理的特斯拉能源团队也有一些类似的设计和建设职能。但他们表示，充电项目从根本上来说是不同的，因为它们位于公共场所，需要与公用事业公司、地方政府和土地所有者进行广泛谈判。

据两名前充电网络员工透露，能源团队已经难以跟上目前的工作量。然而，当裁员消息在 4 月 30 日传出时，马斯克当天发文称，公司“仍计划扩大 Supercharger 网络，只是速度会放缓”。上周五，马斯克又发文称，“特斯拉将投入远超 5 亿美元来扩建我们的 Supercharger 网络，今年将建造数千个新的充电桩”。

两名前 Supercharger 员工称，5 亿美元的扩建预算远远少于团队为 2024 年制定的预算目标，但仍然是一个挑战，因为这需要数百名员工。旧金山研究公司 EVAdoption 估计，今年 5 亿美元的投资将使得特斯拉在美国每月建设的充电桩数量比 4 月份减少 77%。

截至发稿，特斯拉、马斯克以及蒂努奇均尚未就此置评。

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