特斯拉 Model 3 测试车现身：配备独特摄像头系统，或为 Robotaxi 做准备

IT之家 5 月 15 日消息，近日，一辆疑似经过改装的特斯拉 Model 3 测试车在加州帕洛 Alto 现身。从社交媒体平台 X 上流传的照片可以看到，这辆新 Model 3 移除了传统的侧后视镜，取而代之的是一套位置独特的摄像头系统。

IT之家注意到，从外观上很容易辨认出这是一辆经过改装的 Model 3，其独特之处是车内安装了两个摄像头。

仔细观察照片可以看到，新款 Model 3 前翼子板上的摄像头似乎也进行了调整，后备箱摄像头的位置也更高了。最引人注目的是车内安装的两个摄像头，它们位于驾驶员座椅正后方，似乎可以透过后窗观察后方路况。

特斯拉尚未在社交媒体上对这辆测试车进行解释，一些人认为，车内的摄像头布局可能参考了即将发布的 Robotaxi 自动驾驶出租车“Cybercab”。考虑到即将发布的“Cybercab” 尺寸将小于新款 Model 3，这种猜测似乎有一定道理。

特斯拉首席执行官埃隆・马斯克此前已经宣布，Robotaxi“Cybercab” 将在于 2024 年 8 月 8 日举行的活动上亮相。据上证报报道，百度自动驾驶技术部总经理徐宝强表示，对于特斯拉将推出的 Robotaxi，百度将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。

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