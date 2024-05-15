特斯拉力促股东批准马斯克天价薪酬方案，以及迁址得克萨斯州

IT之家 5 月 15 日消息，特斯拉正努力游说股东，希望他们能在即将到来的年度股东大会上通过两项议案。这两项议案分别是：批准特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 2018 年的 560 亿美元（IT之家备注：当前约 4054.4 亿元人民币）薪酬方案，以及将特斯拉的注册地从特拉华州迁至得克萨斯州。

此前，马斯克的薪酬方案因被特拉华州法官裁定程序不当而被撤销，特斯拉希望股东能再次予以批准。将公司注册地迁至得克萨斯州的议案也需要得到股东许可，这两项议案均被列为特斯拉 2024 年度股东大会的第 3 号和第 4 号提案。

特斯拉提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的 14A 表格中详细列出了他们近期为促成投票所做的努力。根据表格内容，特斯拉在社交媒体上发布了专门的广告和帖子，鼓励股东投票支持第 3 号和第 4 号提案。特斯拉的措辞直截了当，强调股东拥有最终决定权。

5 月 13 日，特斯拉董事会主席罗宾・丹霍尔姆 (Robyn Denholm) 还向股东发送了一封信。信中强调，第 3 号和第 4 号提案“对特斯拉使命的延续和非凡增长至关重要。”

“这两个提案对公司未来以及您当前和未来的投资都极为重要。六年前，你们投票批准了 2018 年的 CEO 绩效奖金计划，事实证明了你们集体判断的智慧。现在你们有机会维护投票结果，通过投票支持这两项提案，让你们的声音和意愿被听见，” 丹霍尔姆写道。

除了丹霍尔姆的信件之外，特斯拉还向股东展示了自 2018 年马斯克的薪酬方案获得批准以来，特斯拉取得的巨大成就。据该公司称，自 2018 年 3 月以来，特斯拉的股价为股东带来了约 1100% 的回报。此外，特斯拉还将 22 亿美元亏损扭转为 150 亿美元的利润。2018 年至 2023 年间，特斯拉的汽车产量也增长了七倍。

信中还附上了特斯拉股东如何投票支持第 3 号和第 4 号提案的快速指南，涵盖了线上平台、二维码和常规邮件等方式，特斯拉还提供了投资者可以就此事联系的热线电话。

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