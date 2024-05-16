世界最大开源 AI 社区 Hugging Face 将免费提供 1000 万美元共享 GPU，帮助小企业对抗大公司

IT之家 5 月 16 日消息，世界最大的开源 AI 社区 Hugging Face（IT之家注：通称“抱抱脸”）日前宣布，将提供 1000 万美元的免费共享 GPU 帮助开发者创造新的 AI 技术。

具体来看，Hugging Face 这次做出此举的目的是帮助小型开发者、研究人员和初创公司对抗大型 AI 公司，避免 AI 进步陷入“集中化”。

Hugging Face 首席执行官 Clem Delangue 在接受 The Verge 采访时表示，对能够投资社区感到很幸运，此次之所以能够进行投资，是因为公司“已经盈利，或正走在盈利的路上”。前段时间，Hugging Face 还筹集了 2.35 亿美元的资金，该公司估值达到 45 亿美元。

Clem Delangue 对当前 AI 初创企业 vs 科技巨头的竞争表示担忧，因为诸如 GPT4 等生成式 AI 产品的代码仍然“隐藏在大公司的内部”。这些公司不仅在经济上具有保持其模型“专有性”的实力，而且还可以利用数十亿美元的计算资源，将自己已取得的成果复合起来，领先于竞争对手，使初创企业无法跟上。

他表示，Hugging Face 旨在让每个人都能使用最先进的 AI 技术，而不仅仅是由科技巨头“独享”它们。该公司的目标是通过一项名为“ZeroGPU”的新计划，将这些共享 GPU 捐赠给社区，从而创造公平的竞争环境。“从主要的云计算提供商那里获得足够的 GPU 非常困难，而获得 GPU 的方式、对大量 GPU 的长期投入，就造成了很高的准入门槛。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。