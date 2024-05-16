经典手游“汤姆猫”实体化，旗下 AI 儿童陪伴机器人已开展工业设计、嵌入式系统开发工作

IT之家 5 月 16 日消息，汤姆猫今日在电话交流会中透露，公司海外研发团队正进一步丰富首款 AI 手游《Talking Ben AI》的玩法与该产品的个性化交互能力，并在测试中持续进行数据搜集，用于优化数据库、模型能力。

此外，该公司机器人研发团队已就汤姆猫 AI 儿童陪伴机器人开展工业设计与嵌入式系统的开发，后续将在产品主要功能完善后推进打样及测试工作。

今年 3 月，汤姆猫还透露，公司 AI 硬件团队正研发一款基于生成式人工智能技术的 AI 语音交互陪伴机器人，预计将为公司业务带来全新增长空间。此前一款全新适配 MR / VR 硬件的产品原型已经在苹果 Vision Pro 上进行了测试，公司将以此次产品测试情况为基础，推进下一步适配 VisionPro 设备的产品开发计划。

据IT之家此前报道，《会说话的汤姆猫》是很多年前智能手机刚刚兴起时，比较流行的一款宠物类手游。但随着时间的流逝，这款游戏似乎已经失去了往日的光辉。不过去年起，由于生成式 AI 概念逐渐引人关注，原本的《会说话的汤姆猫》也升级为《会聊天的汤姆猫》。

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