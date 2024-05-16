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《幻兽帕鲁》等 5 款游戏本周上线英伟达 GeForce NOW 云游戏服务

2024/5/16 22:08:36 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 16 日消息，英伟达今日宣布，GeForce NOW 云游戏服务本周迎来了 5 款新游戏。如果玩家此前在 Steam 等平台拥有这些游戏的话，现在就可以通过 GeForce NOW 在其他设备上游玩了。

IT之家汇总本周新增游戏如下：

  • 《命悬一刃》（Steam 平台，5 月 16 日）

  • 《战争之人 II》（5 月 15 日 Steam 新发售），系一款二战背景 RTS 游戏

  • 《殖民地生存》（Steam 平台），系一款第一人称策略游戏

  • 《幻兽帕鲁》（Steam 平台）

  • 《古墓丽影：决定版》（Xbox，可通过 PC Game Pass 下载）

在《幻兽帕鲁》发售 100 天后的 4 月 29 日，官方宣布，全体玩家的总游戏时长已超过 13 亿小时，相当于 15 万年。

本月初，英伟达公布了 GeForce NOW 云游戏服务的上新列表，来自忍者理论的《地狱之刃》、P 社新作《铸造厂》等游戏已经陆续上线，本月共将增加 24 款新游戏。除《地狱之刃：塞娜的献祭》上线 GeForce NOW 云游戏服务以外，5 月 21 日即将发售的游戏续作《地狱之刃 2：塞娜的传奇》也将尽快上线。

相关阅读：

英伟达 GeForce NOW 云游戏 5 月上线 24 款游戏：包括 <地狱之刃>< 铸造厂 > 等


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关键词：GeForceNOW云游戏英伟达

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