吉利银河混动车型首年销量超 12 万辆，限时降价至高 25000 元

IT之家 5 月 16 日消息，吉利银河官方今日宣布旗下混动车型上市首年销量突破 12 万辆，并宣称自己是中国混动车型首年销量冠军。

官方放出的海报中还提到，旗下两款混动车型 ——SUV 银河 L7、轿车银河 L6 在 4 月 26 日-5 月 31 日期间可享受限时降价优惠政策，至高 25000 元。

IT之家注：吉利银河 L6 定位紧凑型插电混动轿车，原版定价 11.58 万元-14.98 万元，后续又推出了 10.38 万元起的龙腾版。

吉利银河 L7 定位紧凑型插电混动 SUV，原版定价 13.87 万-17.37 万元，后续又推出了 12.57 万元起的龙腾版。

吉利控股集团 4 月汽车总销量 24.73 万辆，同比增长 29%。新能源汽车销量 9.92 万辆，同比增长 52%，新能源渗透率达 40%。1-4 月销量 98.6 万辆，同比增长 28%。其中，吉利汽车集团 4 月销量为 153267 辆，同比增长约 39%，环比增长约 2%；4 月新能源销量 51428 辆，同比增长 75%，环比增长 15%；4 月海外出口销量 38151 辆，同比增长 75%，环比增长 5%；2024 年累计销量达到 628987 辆。

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