三星过去 10 年累计出货量近 30 亿台，比苹果 iPhone 多 7 亿台、高 33%

IT之家 5 月 17 日消息，数据投资分析平台 AltIndex 近日基于 IDC 公布的数据，表示 2014-2024 过去 10 年期间，三星智能手机的出货量接近 30 亿台，比苹果多出 7 亿台，高出 33%。

三星和苹果之间的大战可以说始于 2010 年，三星通过 Galaxy 系列和苹果公司的 iPhone 打擂台。

两家公司一直在争夺全球最大智能手机供应商的头衔，各自占据了大约 20% 的市场份额，整体而言三星公司凭借着 Galaxy A 系列手机，出货量多年来一直位居苹果之上。

根据 IDC 的全球季度手机追踪调查，三星在过去十年中的智能手机出货量接近 30 亿部，比苹果高出 33%。

2014 年是三星 Galaxy 系列销量最好的一年，三星智能手机的全球出货量为 2.923 亿部。到 2022 年底，该公司的年出货量下降了 18%，降至 2.58 亿部。

2024 年第一季度，三星在全球智能手机市场的占有率为 20.8%，低于 2014 年第一季度的 30.7%。

另一方面，苹果公司在此期间的年出货量也有所增长。2014 年至 2015 年，iPhone 的销量猛增 20%，达到 2.31 亿部。

自 2019 年以来，iPhone 的全球销量猛增了 22%，去年达到 2.318 亿部，这是该公司有史以来公布的最高数字。苹果公司在此期间的市场份额增长了 2%，今年第一季度达到 17.3%。

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