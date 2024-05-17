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三星 Galaxy M35 手机渲染图再曝光：配 6000mAh 电池，塑料背板

2024/5/17 6:20:30 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 17 日消息，消息源 @Evleaks 近日发布系列推文，分享了三星 Galaxy M35 手机的视频，360 度旋转展示了手机细节，并表示该机配备 6000mAh 容量电池。

视频显示三星收窄了该手机的边框，正面配有居中打孔的前置摄像头，背面有 3 个摄像头和 1 个 LED 闪光灯。

整体设计比较方正，边缘圆润，电源和音量按钮位于设备右侧，SIM 卡插槽位于左侧。三星 Galaxy M35 的配置基本上 Galaxy A35 相同，但外观上的区别在于 M35 配备塑料材质，而 A35 采用玻璃材质。

IT之家此前报道三星 Galaxy M35 手机已经现身谷歌 Google Play Console，采用 Exynos 1380 芯片组和 6GB RAM 选项，出厂搭载安卓 14 系统。

Galaxy M35 应该和 Galaxy A35 手机一样，采用 5000 万像素主摄像头和 6.6 英寸 AMOLED 全高清 + 分辨率显示屏。

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关键词：三星Galaxy

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