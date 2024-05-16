谷歌安卓 15 重拳打击欺诈、恶意软件：通知隐藏验证码等

IT之家 5 月 16 日消息，谷歌在 I / O 2024 开发者大会上，通过本地运行 Gemini Nano 模型，来 AI 检测诈骗电话之外，今天还发布博文，将会在安卓 15 和 Google Play Protect 中加入新的安全功能，遏制欺诈和恶意软件应用程序。

Google Play Protect 实时威胁检测

谷歌表示 Google Play Protect 现在每天扫描 2,000 亿个 Android 应用，帮助 30 多亿用户免受恶意软件的侵害。

谷歌目前在设备上本地部署 AI 功能，通过 Google Play Protect 实时检测威胁，改进监测和识别欺诈和滥用应用的能力。

通过实时威胁检测，Google Play Protect 的设备上人工智能将分析与使用敏感权限以及与其他应用程序和服务交互相关的其他行为信号。

如果发现可疑行为，Google Play Protect 会将应用程序发送到 Google 进行额外审查，如果确认存在恶意行为，则会向用户发出警告或禁用应用程序。

针对欺诈和诈骗提供更有力的保护

通知中隐藏验证码信息

除了可穿戴设备配套应用程序等少数类型的应用程序外，通知中会隐藏验证码信息，从而关闭了欺诈和间谍软件的常见攻击载体。

扩展受限设置：

谷歌为了帮助保护通常被欺诈者滥用的更多敏感权限，将扩展 Android 13 的限制设置，从互联网侧载源（网络浏览器、消息应用或文件管理器）安装应用时，需要用户额外批准才能启用权限。

防范社交工程学的屏幕共享攻击

当安卓系统处于屏幕共享模式时，操作系统会自动阻止敏感信息出现在通知中，这样就不会被远程威胁者窃取。

打击欺诈和监控的先进手机安全技术

谷歌在 Android 15 中增加了新的高级手机保护功能，以防止犯罪分子利用手机站点模拟器窥探用户或向用户发送基于短信的欺诈信息。

蜂窝密码透明度：

如果用户蜂窝网络连接未加密，可能导致语音和短信流量被无线电拦截，并可能被他人看到，系统将通知用户。这有助于警告用户他们是否被试图拦截流量或注入欺诈性短信的犯罪分子盯上了。

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