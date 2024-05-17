vivo X100s / Pro 手机开售：天玑 9300 + 处理器、蔡司超级长焦，3999 元起

IT之家 5 月 17 日消息，vivo X100s / Pro 手机今日开售，首发搭载天玑 9300 +，蓝海电池、蔡司超级长焦加持，标准版售价 3999 元起，Pro 版售价 4999 元起。
vivo X100s
vivo X100s 提供钛色、青云、白月光、深空灰 4 款配色，厚 7.8mm，重 203g，支持 IP69 防尘抗高压喷水。机身正面配备 6.78 英寸 2800×1260 OLED 直屏，支持 120Hz 刷新率、1-120Hz 8T LTPO、2160Hz 高频 PWM 调光，局部峰值亮度 3000nit。
vivo X100s 全球首发联发科天玑 9300+，CPU 主频最高 3.4GHz。新机搭载等效 5100mAh 蓝海电池，支持 100W 双芯快充，11 分钟充电 50%、29 分钟充电 100%。
影像方面，新机搭载 5000 万像素主摄 + 5000 万像素广角 + 6400 万像素潜望，其中包括蔡司超级长焦，采用 X100 Ultra 同款「长焦舞台算法」、同款人文街拍相机。
12GB+256GB 3999 元
16GB+256GB 4399 元
16GB+512GB 4699 元
16GB+1TB 5199 元
vivo X100s Pro
vivo X100s Pro 提供白月光、辰夜黑、钛色 3 款配色，同样搭载联发科天玑 9300 + 处理器，正面配备 6.78 英寸 2800x1260 OLED 曲面屏。新机搭载精度跃迁一英寸主摄、蔡司 APO 超级长焦、蓝图影像芯片 V3，等效 5400mAh 蓝海电池 + 100W 双芯闪充 + 50W 无线闪充，支持 IP69&IP68 级防尘防水。
12GB+256GB 4999 元
16GB+512GB 5599 元
16GB+1TB 6199 元
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