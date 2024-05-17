游戏《F1 车队经理 2024》7 月 23 日发售，Steam 国区预购价 136 元起

IT之家 5 月 17 日消息，模拟经营类游戏开发商 Frontier 今日公布了《F1 车队经理 2024（F1 Manager 2024）》游戏的实机预告，新作带来了玩家自建车队功能与诸多 AI 机制改进，将于 7 月 23 日发售，登陆 PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S 和 PC（Steam、Epic）平台。

目前该作现已开启预购，Steam 国区标准版预购价 136 元，豪华版预购价 145.8 元，游戏支持简体中文（含中文语音），IT之家附 Steam 商店页面链接：点此访问

据介绍，本作支持玩家组建属于自己的车队参加 F1 比赛，定制车队的每个元素 —— 包括调校、涂装、徽标与赛车服，并支持与赞助商协商其标志在赛车上的位置。

此外，游戏还对管理系统进行了进一步升级，在车手和员工管理方面，游戏提供了新的心态系统和动态合同谈判系统。此外，对手车队也会挖角玩家的员工和车手，带来更加动态的挑战；而游戏的赛车行为相比前作得到了改进，新增了全新的动态摄影机视角。

游戏官方介绍：

在《F1 车队经理 2024》中带领车队走向荣耀。Formula 1 新赛季已经全面开启，全世界最全面的 F1 车队管理体验也随之推出。选择 10 家官方 F1 车队之一或者首次创建属于自己的车队，建立你的辉煌王朝。 游戏概览 在 F1 维修站墙边找到你的位置，选择 10 支官方车队之一，或通过本系列首次推出的功能创建属于自己的车队，管理车队的方方面面，带领车队走向辉煌。

用你的决策在赛道上一锤定音。制定和指引你的车队策略，观看你的车手在惊险刺激的 F1 比赛中执行你的命令，欣赏直播品质的画面呈现。

在最高水平的赛车运动中要保持发挥出色，压力并不仅限于比赛日中。你需要跨越多个赛季，管理你的车手、员工、赛车开发和设施，让你的车队有机会能够登上 Formula 1 的领奖台。

游戏图赏：

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