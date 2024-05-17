2024 年 Epic 商城大特卖活动开启，《龙腾世纪：审判》后还有三款 3A 游戏免费领

IT之家 5 月 17 日消息，Epic 游戏商城即日起开启 2024 年 Epic Games 大特卖（Epic Mega Sale）活动，相关活动从 5 月 16 日持续至 6 月 13 日，活动期间多款游戏迎来折扣，IT之家整理部分折扣游戏如下：

《荒野大镖客：救赎 2》：原价 279 元，4 折后 111.6 元

《双人成行》：原价 198 元，35 折后 69.3 元

《赛博朋克 2077：终极版》：原价 410 元，678 折后 274.5 元

《Alan Wake 2》：原价 200 元，8 折后 160 元

《战神》：原价 345 元，5 折后 172.5 元

《EA SPORTS FC 24》：原价 248 元，2 折后 49.6 元

《漫威蜘蛛侠》：原价 414 元，6 折后 248.4 元

《战地 2042》：原价 248 元，13 折后 32.24 元

《最后生还者：第一章》：原价 414 元，67 折后 277.38 元

在这次一年一度的活动中，Epic 将会送出 4 款免费 3A 游戏，每周一款。参考IT之家此前报道，目前游戏《龙腾世纪：审判》年度游戏版已经送出，下周的免费游戏仍是“神秘游戏”。值得一提的是，本作曾于 2014 年摘得 TGA 年度最佳游戏大奖。

IT之家注：在《龙腾世纪：审判》中，玩家置身于大灾难后的广袤奇幻世界，在游戏中扮演一名判官，代表审判所开展各种调查，目的是揪出大灾变的幕后黑手。你的选择将塑造世界，驱动剧情发展。本作游戏规模比前两部之和更加宏大。

该作由 BioWare 艾德蒙顿工作室开发，EA 发行，是系列的第三部主线游戏，也是首款采用寒霜引擎开发的角色扮演游戏。

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