友达展示 Micro LED 新品：17.3 英寸对折屏首次亮相，还有 31 英寸单片大屏

IT之家 5 月 17 日消息，友达在本周举行的 SID 显示周 2024 上展示了以 Micro LED 技术为主的系列显示新品。

友达的 17.3 英寸 Micro LED 对折显示屏在展会上首次亮相。

该显示屏色域覆盖 100% Adobe RGB，亮度亦达到 1000 尼特，同时铰链半径也仅有 4mm。其在折叠模式下便于携带，可满足专业创意人士随时随地的创意需求。

友达此次带来了目前全球最大的单片 Micro OLED 显示屏。这块 31 英寸的单片大屏搭载友达 A.R.T.抗反射和先进驱动显示技术，支持室内外使用。

在车用方面，友达展示了 163ppi 的 5000 尼特高亮度透明主驾显示屏，而友达内建屏下摄像头的 FHD 分辨率副驾 Micro LED 显示屏亮度同样达到 5000 尼特。

非 Micro LED 技术方面，友达展示了一款 AmLED（IT之家注：对应 Mini LED）的木纹显示器。该显示器拥有 80% 穿透率，支持在信息显示和饰板两种模式中进行切换。

在笔记本用 IT 面板上，友达还带来了一款 13.3 英寸 QHD 分辨率的低功率 LTPS 显示屏，其采用高效率背光设计，在 150 尼特亮度白画面下整体功耗小于 0.65W，可进一步延长设备的续航时间。

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