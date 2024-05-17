天马展示 200R 曲率动态冷弯 OLED 仪表中控屏及多频驱动 LCD 显示技术

IT之家 5 月 17 日消息，天马微电子在本周举行的显示行业盛会 SID 显示周 2024 上展示了其最新的显示技术。

天马此次带来了 13 英寸的动态冷弯 OLED 仪表中控屏，该屏幕结合了天马的柔性 OLED 显示技术以及康宁的 LivingHinge 技术，曲率可达 200R，拥有超 20 万次的动态弯折能力。

在车规 QD Mini LED 方面，天马在 12.3 英寸的显示面积上实现了 2400 背光分区，显示对比度超过 1000000:1。

智能手机显示屏方面，天马在业界首创多频驱动 LCD 显示技术，根据画面信息动态调整部分区域刷新率，实现视频区域高帧率、静止区域低帧率的显示效果。

IT之家获悉该技术可降低显示模组 25% 功耗，从而提升整机续航时长。

IT 面板方面，天马展示了 3.1K 高分辨率 16 英寸 LTPS 显示屏，该屏幕支持最低 15Hz 刷新率，可在 15~120Hz 内调节，可通过将刷新率降至超低频状态进一步提高电池续航。

而在 Micro LED 领域，天马率先实现 400+PPI 玻璃基 Micro LED 显示屏，这一 1.63 英寸显示屏色域超过 110% NTSC；

天马此次还展示了一款 5000 尼特高亮度的 7.6 英寸 Micro LED HUB 显示器。

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