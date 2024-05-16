华硕与新中冠联合推出“联硕电脑”，打造国产 CPU 和操作系统的笔记本、台式机等

IT之家 5 月 16 日消息，重庆日报消息，由新中冠智能科技股份有限公司与华硕电脑（上海）有限公司联合打造，联硕电脑（重庆）有限公司（以下简称：联硕电脑）5 月 15 日落户重庆九龙坡区并启动运营。

2023 年 9 月，重庆市政府与新中冠智能科技股份有限公司达成初步投资意向，同年 10 月相关部门与华硕方面沟通，希望共同投资“联硕电脑信创产业全国总部项目”。2024 年 1 月，联硕电脑信创产业全国总部项目在九龙坡顺利签约。

新中冠智能科技股份有限公司成立于 2002 年，位于福建省福州市，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。

联硕电脑将重点研发和生产基于国产 CPU 和操作系统的笔记本、台式机、工作站、服务器等终端产品，以及提供与国产芯片和操作系统进行技术路线整合的行业解决方案。

联硕电脑已经组建了一支国产化电脑产品研发团队，并相继量产了龙芯、兆芯、飞腾的主板和基于麒麟操作系统的两款台式电脑。

预计今年 4 季度，联硕电脑将推出品牌服务器和工作站，从而构建起从主板到整机，从台式机、笔记本、一体机到服务器工作站的国产化产品矩阵。

据IT之家此前报道，2023 年 11 月 28 日，在 2023 龙芯产品发布暨用户大会上，华硕宣布推出支持龙芯 3A6000 处理器的消费级主板 —— XC-LS3A6M 主板。

华硕电脑开放平台中国区总经理俞元麟在大会现场展示了龙芯 3A6000 的测试成绩，在多核定点 / 浮点成绩上强于英特尔 i3-10100 处理器。

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