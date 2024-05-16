6 月 2 日发布，外媒上手华硕 ROG Ally X 掌机原型机

IT之家 5 月 16 日消息，外媒 The Verge 近日抢先上手体验了华硕 ROG Ally X 游戏掌机原型机，华硕计划在 6 月份全面发布这款新设备。目前，官方尚未展示过该设备的完整外观。

据悉，ROG Ally X 采用黑色机身，并升级了人体工学设计。The Verge 表示，该设备看起来更厚，约为 40 毫米，比初代 Ally 厚约 8 毫米。这个厚度是通过“指甲测量”得出的，因为华硕不允许直接测量原型机。

The Verge 还提供了其关键规格信息，其中之一就是其内存容量将比前代产品更大。虽然华硕没有透露确切细节，但有传言称该设备将配备 24GB 内存，高于之前的 16GB。这与爆料者 Arsene Lupin 的爆料相吻合，他还称新机售价 799 美元（IT之家备注：当前约 5769 元人民币），比 2023 年款高出 100 美元。

此外，Lupin 还称 ROG Ally X 使用了 LPDDR5X 技术，意味着内存性能更强。预计这一升级以及容量的增加将对整体性能产生积极影响，允许玩家将更多系统内存分配给 VRAM。

华硕已经确认了几个关于 ROG Ally X 的关键细节。该设备保留了 AMD Ryzen Z1 Extreme 处理器，据报道没有使用非 Extreme 版本。此外，还配备了 7 英寸 120Hz 刷新率的屏幕，与初代机型相同。值得注意的是，电池尺寸进行了调整，尽管容量尚未得到官方确认。此外，ROG Ally X 引入了对 M.2 2280 SSD 的支持，为用户提供了扩展存储选项。

ASUS ROG Ally X 规格详情：

处理器：AMD Ryzen Z1 Extreme

屏幕：7 英寸 FHD 120Hz

电池：比初代的 40Wh 大 40% 以上

存储：支持 M.2 2280 SSD

内存：24GB LPDDR5X

重量：比 2023 年款 ROG Ally 更重

外壳：黑色外壳，更符合人体工程学设计

上市建议零售价：799 美元

新的上手体验细节：

ABXY 按键感觉稍微向下移动了一些，更靠近模拟摇杆，因此 B 键现在稍微与握柄相交。

按键的回馈感略有减少，但仍然保持一定清脆的回馈感。

摇杆的中间部分现在采用了一种类似于 Steam Deck OLED 的橡胶涂层，手感也更紧密了一些。

方向键现在具有八向指示器，手感略微松散。

扳机键的行程可能稍微长了一点，依然保持顺滑的按压感。

仍然只有两个背键。

仍然使用十字螺丝。

摇杆周围仍然有 RGB LED 环形灯，看不出来按钮上是否有添加，但仍采用双色成型键帽工艺。

可以透过机身上的通风口看到里面仍然有一对风扇。

华硕已经确认 ROG Ally X 将于 6 月 2 日在 Computex 大会上正式亮相，完整规格和最终定价尚未确认。

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