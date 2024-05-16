2024 款惠普战 X 锐龙版笔记本开售：R7 8840HS + 16GB + 1TB 售 5299 元

IT之家 5 月 16 日消息，2024 款惠普战 X 锐龙版笔记本电脑目前已经在京东现货开售，这款笔记本采用“R7 8840HS + 16GB RAM + 1TB 存储空间”配置，售 5299 元。

据介绍，这款笔记本采用 8 核心 16 线程 AMD 锐龙 7 8840HS 处理器，内置 780M 核心显卡，搭载 16GB DDR5 RAM 及 1TB PCIe 4.0 SSD。

屏幕方面，该机采用了 2560x1600 分辨率 120Hz 刷新率的 IPS 防眩光屏幕，具有 500nits 亮度和 100% DCI-P3 色域。

此外，这款机型采用了大尺寸玻璃材质触控板，三面金属机身，重 1.42kg 起，前端厚 9.04mm，后端 16.35mm。

续航方面，该机内置了 56Whr 电池，支持快充，30 分钟电量充至 50%，而且电池本身还提供 2 年保修，支持 Smart Sense 2.0 智能优化。

其他方面，该机还配备了 500 万像素的红外摄像头，支持动态色彩校正、88° 广视角，支持 AI 音视频功能，例如 Poly Studio 专业调校音频 + 智能降噪 + 3 米拾音麦克风，支持 Microsoft Effects，包含智能追踪 + 环境光感传感器，提供双雷电 4 接口、HDMI 2.1 接口以及双 USB-A 接口，支持 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3，感兴趣的小伙伴可通过IT之家下方链接查看更多详情。

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