基于 Matter 协议实现“一款 App 互联互通”，谷歌推出 Home API 智能家庭开发平台

IT之家 5 月 17 日消息，谷歌昨天推出了旗下智能家庭 Home API 平台，该平台由多款 API 组成，号称基于 Matter 协议打造，可以让第三方应用开发商能够访问支持 Matter 标准的设备，同时还能让相关设备兼容“超过 6 亿用户”的谷歌 Home 平台生态体系。

谷歌表示，开发者能够借助相关 API 创造出统一标准、跨平台、基于谷歌智能家庭“自动化引擎”的 App，而消费者只需要使用一款 App 即可管理各种智能家庭设备。

▲ 不同的应用都可以利用谷歌 Home API 管理 Matter 设备

IT之家注意到，谷歌在新闻稿中使用一系列 API 演示，例如“Commissioning API”可以让用户可以通过谷歌 Home 应用、第三方应用或安卓自带的“Fast Pair”功能设置 Matter 设备；谷歌同时提到他们最近推出的“Nest 智能温控设备”正是调用了“Device API”和“Structure API”，从而允许与其他 Matter 智能灯泡进行通信，做到“温度改变就亮灯”。

谷歌还介绍了一款先前提供的 Automation API，这款 API 允许第三方应用 / 用户方调用谷歌 Home 平台的自动化引擎来设置自动化家庭场景，例如可以通过用户手机 GPS 数据判定用户是否 “在家”（home）还是处于“离开”（away）状态，进而配置用户 “离开”家庭时可以自动关闭空调和灯光、开启监控、自动上锁门锁等，类似目前的米家 App 和苹果 HomeKit。

此外，谷歌还宣布将在今年晚些时候升级谷歌 Home 中枢（Google Hub）功能，推出一款 Home runtime 运行库，让支持 Google TV 的设备（如 Chromecast、运行安卓 14 以上的 Google TV 设备、LG 智能电视等）都能作为谷歌 Home 智能家庭的控制中枢。

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