福特探索扩展野马品牌，CEO 暗示将推出四门车型

IT之家 5 月 17 日消息，福特公司首席执行官吉姆・法利（Jim Farley）近日出席古德伍德会员大会，表示野马（Mustang）是世界上最畅销的双门跑车，并在全球拥有大批忠实拥趸。

法利表示野马的衍生车型必然要具备现有车型的“性能和态度”，这样才能回报这些拥趸的支持。IT之家翻译法利的部分内容如下：

我们不会制造没有“野马”灵魂的野马汽车，所以野马的 LOGO 永远不会出现在福特小型双排 SUV 中。 不过我们也在积极探索野马的更多可能，例如四门汽车或其他？我相信我们可以，只要这些车型具有原版车型的所有性能和态度。

法利表示野马品牌要继往开来，必然要在双门跑车上“锦上添花”，既要符合传统买家的接受程度，也要积极拓展其它版本，让其不再局限于双门跑车，就像保时捷对其 911 GT3 RS 和 GT2 RS 车型所做的那样。

法利表示：“在过去的 20 年里，保时捷在开发衍生车型上一直很聪明，但我们不想按他们的方式行事。我们要给野马一个美国式的好机会”。

他认为，既要降低成本，又要提高廉价版的性能，方法之一可能是减轻重量，目前已在实施一项开发计划，探索实现这一目标的途径。

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