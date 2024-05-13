每卖一辆电车就亏 13 万美元，消息称福特削减电池订单以减轻压力

IT之家 5 月 13 日消息，彭博社消息，福特已开始削减电池订单以减轻 Model e 电动汽车对公司的财务压力。

福特的战略收缩包括：电池车型支出削减 120 亿美元（当前约 868.8 亿元人民币）、推迟新电动汽车、降价、推迟和收缩规划中的电池厂。

福特最近的一份财务报告显示，尽管在 4 月福特电动汽车销量同比增长了 96.6%，但福特目前在其 Model e 项目里每售出一辆电动汽车就亏损约 13 万美元（当前约 94.1 万元人民币）。

造成巨额亏损的原因是福特每年需要花费数亿美元研发电动汽车，但该公司的电动汽车销量不佳。去年该公司每售出一辆电动汽车亏损 5.8 万美元，今年的亏损已变为此前的两倍。福特表示，全行业降价是造成这些令人失望的业绩的主要原因。

福特首席执行官吉姆・法利（Jim Farley）承认，市场需要的是价格实惠的电动汽车，而福特将在下一代产品中提供此类车型，他还承诺这些车型将盈利。

据IT之家此前报道，福特考虑搁置 2030 年在欧洲停售燃油车的计划，福特公司表示：“由于欧洲的电动车增长已经放缓，我们认为需要在 2030 年之后继续为我们的客户提供内燃机和混合动力车辆选项。公司正在密切监控情况，并将根据需要进行调整。”

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