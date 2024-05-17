苹果 iPhone 16 Pro Max 电池曝料：提升能量密度、首用不锈钢外壳，信维通信主供

IT之家 5 月 17 日消息，郭明錤今天发布投资简报，认为苹果将提升 iPhone 16 Pro Max 电池的能量密度（Wh/kg），意味着在相同体积下续航能力更强、相同续航下体积更小。

IT之家附上郭明錤简报观点内容如下：

我最新的供应链调查指出，iPhone 16 Pro Max 的电池芯之能量密度 (Wh/kg) 将提升，好处在于同样的电池体积下有更长的续航力，或同样续航力下降低电池体积。

提升电池芯的能量密度会提升电池运作时的温度，为避免电池过热原因，苹果首度采用不锈钢制的电池壳做为散热方案。

不锈钢的散热效果虽不如铝，但较坚固且不易被腐蚀，故除散热外，不锈钢电池壳对电池与 iPhone 系统亦提供了更好的保护性。

采用不锈钢电池壳也能降低拆卸电池的难度，此设计能协助 Apple 未来符合欧盟规范手机电池可拆卸性的要求。

若此新电池设计 (电池芯能量密度升级 & 采用不锈钢电池壳) 量产顺利且反馈良好，2H25 新款 iPhone 将全面采用此新电池设计。

信维通信为不锈钢电池壳的主要供应商，此订单对信维通信的 2024 年营收贡献低于 5%，但因 Apple 对冲压生产程序要求标准高，故毛利率优于一般金属冲压件，有利信维通信 2H24 获利。

展望 2025 年，若所有 2H25 新款 iPhone 均采用此新设计，则可订单对信维通信 2025 年营收与利润的贡献可望成长 200–250%，有利信维通信的 2025 年营运动能。

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