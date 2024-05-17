小鹏汽车进入法国市场，G9 车型计划今年 7 月开启交付

IT之家 5 月 17 日消息，5 月 16 日，小鹏汽车在巴黎举行小鹏 G9 上市发布活动，正式进入法国市场。

2024 款小鹏 G9 在法国售价区间为 59990~73990 欧元（IT之家备注：当前约 47.1 ~ 58.1 万元人民币），计划今年 7 月开启交付。在当天活动现场，小鹏汽车还展出了小鹏 G6，并计划于下个月在法国上市。

▲ 图源小鹏汽车公众号

小鹏汽车法国市场传播总监 Thomas Rodier 表示：

我们定位于法国高端市场，之前在法国本土市场中，还没有真正来自中国的高端电动汽车品牌。无论在市场定位、产品表现还是价格上，小鹏汽车都是一个十分独特且具有竞争力的品牌。

到今年年底，小鹏汽车将计划在法国落实 35 个销售网点，明年希望达到 55 个。官方介绍称，届时法国消费者到达最近的小鹏销售门店，不会超过 50 分钟。小鹏汽车希望于今年底在法国新能源汽车市场所在车型区间实现 3% 的市场份额。

据IT之家此前报道，2024 款小鹏 G9 车型于 2023 年 9 月在国内上市，延续了前代车型的设计，并新增了星际绿和暗夜黑两种全新颜色。该车采用了 800 伏高压碳化硅电驱技术，提供后置后驱和双电机四驱两种配置。

小鹏 G9 车型标准续航版配备 78.2 千瓦时电池组，CLTC 工况下续航里程可达 570 公里；而搭载 98 千瓦时电池组的车型，后驱版的 CLTC 续航里程为 702 公里，四驱版为 650 公里。所有车型均支持 3.3 千瓦的对外放电功能。

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