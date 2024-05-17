中国移动：已在 100 个城市推进 5G-A 商用部署，年内扩展至 300 城

IT之家 5 月 17 日消息，据中国移动官微，中国移动总经理何飚今日在 2024 年世界电信和信息社会日大会上发表演讲时表示，加快建设智能化综合性数字信息基础设施，实现人、机、物全面互联。构建极致可靠 5G-A 网络。

据介绍，中国移动目前已在 100 个城市推进 5G-A 商用部署，年内将扩展至 300 个城市； 将应用无源物联、确定性网络、通感一体等关键技术，满足工业高性能、高灵活、低成本等网络需求。

今年 3 月 28 日，中国移动 5G-A 商用发布会在浙江杭州举行，中国移动 5G Advanced 网络（5.5G）正式商用。

IT之家注：5G-A 全称 5G-Advanced，也被称为 5.5G，是 5G 向 6G 演进的关键阶段。相比 5G，新一代 5.5G 技术在速率、时延、连接规模和能耗等方面全面超越，实现 10 倍网络能力提升，并有望达成下行万兆和上行千兆的峰值速率、毫秒级时延、低成本千亿物联，以及空天一体化。当前，三大运营商在 5G-A 方面都正在争相布局。

根据此前布局，首批 100 个 5G-A 网络商用城市如下：

北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、杭州、苏州、东莞、成都、宁波、金华、郑州、温州、南京、无锡、昆明、西安、青岛、长沙、佛山、南通、武汉、济南、福州、徐州、台州、泉州、嘉兴、临沂、惠州、常州、合肥、沈阳、南宁、贵阳、哈尔滨、南昌、厦门、大连、石家庄、太原、乌鲁木齐、海口、长春、兰州、呼和浩特、银川、西宁、拉萨、绍兴、湛江、潍坊、盐城、中山、赣州、汕头、保定、南阳、江门、宿迁、遵义、洛阳、济宁、周口、菏泽、湖州、曲靖、泰州、烟台、茂名、廊坊、揭阳、上饶、红河、毕节、珠海、阜阳、昭通、扬州、连云港、商丘、淮安、宜春、新乡、信阳、漳州、梅州、驻马店、清远、唐山、肇庆、邯郸、镇江、文山、聊城、桂林、九江、襄阳、吉安

同样在今日的 2024 世界电信和信息社会日大会上，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布启动 5G 异网漫游商用推广。

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