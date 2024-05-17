35 亿欧元，西门子出售电机和大型传动业务

IT之家 5 月 17 日消息，西门子官方今日官宣，将以 35 亿欧元（IT之家备注：当前约 274.75 亿元人民币）将茵梦达出售给 KPS Capital Partners。

据悉，西门子股份公司董事会和监事会已批准将领先的电机和大型传动公司茵梦达出售给 KPS Capital Partners, LP（KPS），双方已签署相关协议，收购价格为 35 亿欧元。该交易预计将于 2025 财年上半年完成并获得相关外商投资和并购的监管批准。

▲ 图源西门子官方公众号

西门子官方表示，将茵梦达出售给 KPS 是西门子优化产品组合的又一重大举措，这将为茵梦达业务的进一步发展铺平前路，KPS 作为新东家，将为茵梦达业务的持续发展提供有利框架条件。

据介绍，茵梦达是电机和大型传动公司，营收达 33 亿欧元（当前约 259.05 亿元人民币），拥有约 15,000 名员工，公司旗下产品组合涵盖了广泛的工业应用，包括能源、制造、基础设施和交通运输等领域。

2022 年 11 月，西门子决定将其大型传动和电机业务从核心业务中分拆出来，合并为一家独立公司，并顺利实施分拆计划。此次出售将使相关各方从中受益，因此西门子决定将不再继续 2023 年 11 月宣布的茵梦达公开上市计划。

IT之家查询获悉，收购方 KPS Capital Partners 是一家私募股权投资公司，成立于 1991 年，总部位于美国纽约。KPS 曾与日本发动机制造商日本电产竞争茵梦达的收购权。

▲ 图源西门子官网

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