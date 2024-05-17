微星 MAG EZ120 积木风扇开卖，单只 / 三只装分别定价 169/499 元

IT之家 5 月 17 日消息，微星此前发布的 MPG EZ120 ARGB 风扇现已上架国内电商平台。该风扇黑白色同价，单只装定价 169 元，三联包定价 499 元。

MPG EZ120 ARGB 风扇的一大特色就是其双重磁吸积木连接设计：

这款风扇的边框包含嵌入式磁铁，同时每两个风扇间也有一对磁吸式连接模块。两个模块在物理连接的同时，分别能传递 ARGB 同步信号和风扇供电与 PWM 控制信号。

IT之家获悉，除磁吸式连接模块外，该风扇还支持菊花链方式连接同款风扇，也支持微星主板上的 7-pin JAF 一线连接头。

MPG EZ120 ARGB 采用 9 片扇叶结构，螺母加固 FDB 轴承，兼顾吹排风压和机箱风量两种使用场景。

参数方面，该风扇转速区间 0~1900RPM。最大风量 73.82CFM，最大风压 2.56mm H 2 O，最大噪声 28.82dBA。

该风扇的三连包版本附赠一个风扇集线器。该集线器拥有 4 个扩展接口，可同时支持 18 把该系列风扇。

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