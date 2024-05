碰碰 iPhone 就能收付款，苹果 Tap to Pay 非接触式支付在日本上线

IT之家 5 月 17 日消息,苹果公司今日宣布在日本上线 Tap to Pay 服务,当地商家可以仅通过 iPhone 手机来完成非接触式支付。即日起,当地的中小型企业、独立卖家或大型零售商都可以将 iPhone 作为支付终端。

苹果方面宣称,所有的交易都是加密的,苹果公司不掌握任何有关购买内容或买家的信息。企业可通过兼容该服务的 App,让顾客在结账时将自己的非接触式支付信用卡或借记卡、iPhone、Apple Watch 等设备靠近企业所持有的 iPhone,通过 NFC 完成支付。

这项支付服务与主流支付网络的信用卡、借记卡兼容,包括美国运通、JCB、VISA 和万事达 MasterCard。

IT之家注:苹果公司于 2022 年 5 月推出 Tap to Pay 功能,商家可使用 iPhone 和支持合作商家的 iOS App 来接受 Apple Pay 和其他免接触式支付。通过 Tap to Pay on iPhone,商家无需使用额外的硬件即可接受免接触式支付。

Tap to Pay 功能则是侧重于接收付款,不需要额外的硬件来接受非接触式付款,只需要一部 iPhone XS 或更新款的 iPhone 就能完成,简单来说,就是让你的 iPhone 变成移动刷卡机。

