OPPO Reno 12 系列手机细节公布：金刚石架构、无网通话

IT之家 5 月 17 日消息，OPPO 官方今日放出了 Reno 12 系列手机更多亮眼配置和功能，包括此前爆料的无网通话功能。

IT之家整理信息如下：

OPPO Reno 12 系列手机将配备康宁大猩猩屏幕玻璃，支持抗刮伤特性，官方称“与钥匙硬物相遇，毫发无伤”；该系列手机还将采用金刚石架构，支持意外跌落或重压碾过“安然无恙”。

预告海报显示，OPPO Reno 12 系列手机支持 IP66 级防尘防水特性；另外，OPPO Reno 12 系列手机还支持无网通话功能。

IT之家此前报道，OPPO Reno 12 系列手机整体采用小直屏设计，拥有银、紫配色，后置竖排三摄，将采用“四曲柔边直屏”，内置防误触算法，支持防误触功能。同时，手机的手感也做了优化处理，官方称“横握竖握都有好手感”。

OPPO Reno 12 系列手机将于 5 月 23 日 16:00 发布，届时还将带来 OPPO Enco R3 耳机和 Pad Air2 平板极光紫配色。

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