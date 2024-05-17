驰为 CoreBox 迷你主机发布：i5-13500H、2.5G 网口，1999 元起

IT之家 5 月 17 日消息，驰为数码今日发布了旗下新款搭载英特尔 13 代酷睿 i5 处理器的 CoreBox 迷你主机，售价 1999 元起。

IT之家整理该主机参数信息如下：

该主机采用英特尔 i5-13500H 处理器，54W TDP 性能释放，拥有 12 个核心和 16 个线程 ，最高睿频可达到 4.7GHz，同时还配备了 18MB 缓存。

CoreBox 采用了下压式全铝散热风扇进行散热，官方称在轻量化的同时达到“静如止水般的静音稳定散热”。

在扩展性方面，主机配备原生 DDR5 双通道插槽，支持最高 64GB、两条笔记本类型的 DDR5 5200Mhz 内存条；同时，CoreBox 还能满足原生 PCle 4.0 Gen 4*4 SSD 满速运行。

主机带有原生 DP 1.4 * 2、HDMI 2.0 * 2 共四个显示器输出，最高支持 4K 分辨率 60Hz 刷新率。

驰为 CoreBox 迷你主机还拥有以下接口：

DP 接口 × 2，

USB-A 接口 × 6（前置 2 个，后置 4 个，均为 USB 3.0）

Type-C 接口 × 1

HDMI 接口 × 2

2.5G 网口 × 1

3.5mm 耳机接口 × 1

DC 供电接口 × 1

驰为 CoreBox 迷你主机各配置版本价格信息如下：

准系统版：1999 元

16GB+512GB：2499 元

32GB+512GB：2699 元

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