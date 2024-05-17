高合汽车获 10 亿美元投资后，消息称华人运通已成立重组工作组和联合运营工作组

IT之家 5 月 17 日消息，电车场今天爆料称高合汽车的母公司 —— 华人运通，已经于 5 月 10 日与汽车投资咨询平台 iAuto 在香港签署了全面战略合作协议。据称，iAuto 计划 10 亿美元（IT之家备注：当前约 72.2 亿元人民币）投资华人运通。

对此，高合汽车回应中证金牛座称：“双方合作的具体信息以官宣内容为准，更多信息请关注官方渠道的发布。”对于何时会复工复产，高合表示：“高合一直在努力，不断推进相关工作。”

除此之外，界面新闻也报道称华人运通已经发布内部公告，宣布成立重组工作组和联合运营工作组。重组工作组将负责从股权到所有运营相关活动的重组，下设股东端事务、政府端、供应商端和员工端四个小组；联合运营工作组负责公司日常的决策与运营，下设产品规划、项目设计工程、生产与供应链、营销、财务、法务、人力与综合职能七个小组。

iAuto 由涉猎金融、投资和咨询服务的专业人士共同创立，在汽车行业拥有广泛的专业知识。iAuto 还拥有大量技术储备，在清洁能源车辆动力总成和电机系统领域拥有国际专利。

报道称，iAuto 与华人运通的合作范围包括且不限于完成销售订单的生产协同、股权并购、技术合作、品牌和国际销售对接、供应链与生产制造的相关整合等，iAuto 将全力支持高合汽车恢复业务运营和车辆生产的计划。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。