毕业季临近，全国多所高校宣布将严查 AI 代写论文

IT之家 5 月 17 日消息，据央视新闻报道，日前，多地高校声明将引入论文检测工具，严查 AI 代写论文行为。

记者调查发现，目前有不少 AI 工具将“论文”作为主打模板，千字论文不到 1 分钟即可生成，最低价格为每次 2 毛钱。此外，AI 工具还存在引用文献不存在、引用数据有偏差等问题。

教育学者表示，AI 工具在一定程度上可以作为辅助，但在论文撰写等学术研究中，学生需端正态度，学校也应出台措施，避免 AI 工具滥用造成抄袭、剽窃等学术不端行为。

IT之家查询发现，华北电力大学研究生院早在今年 1 月便发布公告：“论文应由本人撰写，禁止使用人工智能代写。”该校表示，学位论文或者实践成果存在抄袭、剽窃、伪造、数据造假、人工智能代写等学术不端行为的，经学位评定委员会审议决定，由学位授予单位撤销学位证书。

此外，福州大学教务处也发布通知，杜绝人工智能代写、剽窃、伪造等学术不端行为，加强对毕业设计（论文）质量监控与管理，学校研究决定应用“维普 AIGC 检测系统”对 2024 届本科生毕业设计（论文）进行答辩前定稿和答辩后终稿进行 AIGC 检测。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。