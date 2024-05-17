谷歌联合创始人谢尔盖・布林称谷歌眼镜问世“过早”，在 AI 时代将是完美选择

IT之家 5 月 17 日消息，综合 Business Insider、CNET 报道，谷歌联合创始人谢尔盖・布林在今年的谷歌 I / O 大会结束后，接受采访时谈到了智能眼镜相关话题。

谢尔盖・布林表示，此次展示的神秘眼镜产品 Project Astra 是 AI 眼镜的“完美硬件”。“这很有趣，因为它就像完美的硬件，它就像十年之后的杀手级应用。”

IT之家注：谢尔盖・布林在 2012 年谷歌 I / O 大会上首次展示了谷歌眼镜（Google Glass），2013 年向部分测试者提供，2014 年开始大范围销售，售价 1500 美元。这款眼镜可通过语音指令或侧面的触控区域进行控制，用来发送短信、拍摄照片及视频。

报道称，这款眼镜是一款失败的产品，主因是其缺乏“杀手级”应用，用户也抱怨其续航短、摄像头质量差、语音识别准确率低。

对此，谢尔盖・布林在接受采访时表示，“不幸的是，我们搞错了时间。我真希望时机能把握得更好一些。”他认为智能眼镜产品在很多场景下都是有必要的：“譬如你在做饭或者做运动，如果手里还要拿着手机，那就太尴尬了！”

今年的谷歌 I / O 开发者大会上，谷歌宣布并展示了 Project Astra 项目，并意外展示了一款 AR 眼镜。在视频演示中，演示者问 Gemini：“你还记得在哪里看到过我的眼镜吗？”，Gemini 的回答是：“是的，我记得。你的眼镜放在桌子上，就是苹果的旁边”。

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