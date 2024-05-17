欧盟要求微软提供生成式人工智能工具信息，否则将面临巨额罚款

IT之家 5 月 17 日消息，欧盟仍在寻求有关微软部分生成式人工智能工具和服务的更多信息，欧盟监管机构欧洲委员会今日要求微软在 5 月 27 日之前提交相关信息。

欧盟委员会在今日的新闻稿中表示，他们今年早些时候要求微软提供有关“Copilot in Bing”和“Image Creator by Designer”的信息，以评估这些服务是否违反了欧盟的《数字服务法》。欧盟委员会表示，微软尚未提供相关信息，现已为其设定了新的截止日期。声明补充道：

此次信息索取基于以下怀疑：必应搜索引擎可能因生成式人工智能带来的风险（例如‘幻觉内容’、深度造假内容的病毒式传播以及操纵服务以误导选民的行为）而违反《数字服务法》。根据《数字服务法》，指定的服务（包括必应）必须进行充分的风险评估并采取相应的风险缓解措施。

欧盟委员会还补充说，生成式人工智能的使用在今年尤其令人担忧，因为它可能会被用来影响 6 月份的欧洲议会选举。

如果微软在 5 月 27 日之前不向欧盟委员会提供有关其生成式人工智能工具的请求信息，监管机构可能会对该公司处以罚款，罚款总额可能高达微软年度总收入的 1%。如果微软向欧盟委员会提交“不正确、不完整或误导性信息”，也可能会被处以同样的罚款。

IT之家注意到，2023 年 12 月，欧盟委员会正式启动了对 X 公司（前身为 Twitter）的调查，以评估该社交网络是否违反了《数字服务法》。今年 4 月，欧盟委员会又对 TikTok 展开调查，以评估其在法国和西班牙推出 TikTok Lite 是否违反了《数字服务法》。

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