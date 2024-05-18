OpenAI“宫斗”第二季？消息称“超级对齐”团队已解散，成立不到 1 年

IT之家 5 月 18 日消息，OpenAI 于 2023 年 7 月成立“超级对齐”团队，成立不到 1 年时间，最新消息称该团队已经随着伊利亚・苏茨基弗（Ilya Sutskever）的离职而解散。

OpenAI 提出了“超级对齐”的概念，意思是控制超级智能做人类想让它做的事情。而团队由 OpenAI 联合创始人 Ilya Sutskever 共同负责，将掌控公司 20% 的计算能力。

OpenAI 的“宫斗”大戏第二季已经开幕，IT之家援引 Wired 报道，在 Ilya 宣布离职之后，该团队的联合负责人 Jan Leike 也官宣离职，而该团队的工作目前已经并入到 OpenAI 的其他研究工作中。

Ilya 曾于 2015 年帮助山姆・阿尔特曼（Sam Altman）创办 OpenAI，并为 ChatGPT 的研究确定了方向，不过去年 11 月的“宫斗”中，他也是支持解雇阿尔特曼的四名董事会成员之一。

Ilya 宣布离职之后，“超级对齐”团队的另一位负责人、前 DeepMind 研究员 Jan Leike 也在 X 上发布了自己辞职的消息。

Sutskever 和 Leike 都没有回应置评请求。他写道：" 公司的发展轨迹堪称奇迹，我相信，在现任领导层的带领下，OpenAI 将打造出既安全又有益的 AGI。

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