5 款三星 Galaxy Watch 新手表通过 FCC 认证，确认有 FE 版

IT之家 5 月 18 日消息，三星多款智能手表机型通过 FCC 认证，其中“SM-L300”和“SM-L310”可能是 Wi-Fi 版 Galaxy Watch 7、“SM-L305”和“SM-L315”可能是蜂窝网络版 Galaxy Watch 7。

此外型号为“SM-R861”也通过 FCC 认证，鉴于 Galaxy Watch 4 手表的型号为“SM-860”，因此推测是 Galaxy Watch FE。

IT之家 5 月 15 日报道，三星 OTA 数据库中发现 Galaxy Watch FE 智能手表踪迹，有 LTE 蜂窝网络版（型号 SM-R866）和 Wi-Fi 网络版本（型号 SM-R861），适用于 Galaxy Watch FE 的固件版本为 R861XXU0AXE5 / R8610XM0AXE5。

消息源认为 Galaxy Watch FE 将采用与 Galaxy Watch 4 类似的规格，这也体现在型号方面，Galaxy Watch 4 的型号为 SM-R860，LTE 版为 SM-R865。Watch FE 的型号与 Watch 4 非常相似。Galaxy Watch FE 的型号为 SM-R861，LTE 版为 SM-R866。

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