5699 元，三星 Galaxy S23 Ultra 手机 12GB+256GB 售价创新低

IT之家 5 月 17 日消息，三星京东自营官方旗舰店日前开启 618 提前购活动， Galaxy S23 Ultra 手机 12GB+256GB 版售价降至 5699 元，较发布价直降 4000 元。

三星 Galaxy S23 系列全系搭载高频版骁龙 8 Gen 2 处理器，Galaxy S23 Ultra 配备了全新的 200MP 广角摄像头，此外还有两个 10MP 长焦摄像头、12MP 超广角摄像头，支持 3 倍和 10 倍光学变焦，支持最高 100 倍的数码变焦。

三星 Galaxy S23 Ultra 配备 6.8 英寸 3088×1440 OLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率（1-120Hz），拥有 5000mAh 电池，以及 45W 快充，15W 无线充电。

该机厚 8.9mm，重 234g，支持蓝牙 5.3、NFC、UWB、IP68，内置 S Pen 手写笔。

截至IT之家发文，暂未发现三星 Galaxy S23 Ultra 其他版本参与本次活动。

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