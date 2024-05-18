14/16 英寸三星 Galaxy Book 4 Edge 笔记本渲染图曝光：配骁龙 X Elite 芯片

IT之家 5 月 18 日消息，德国科技媒体 WinFuture.de 近日发布博文，分享了三星 Galaxy Book 4 Edge 笔记本的高清渲染图，预估将会推出 14 英寸标准版和 16 英寸 Pro 版本。

消息源表示三星原本计划为 Galaxy Book 4 Edge 推出 3 个版本，有 14 和 16 英寸两种尺寸，配备 X1P-80-100 骁龙 X Elite 芯片，12 核 4.0 GHz，以及 16GB 的内存。

三星还计划推出 Galaxy Book 4 Edge Pro 笔记本，只有 16 英寸版本，配备骁龙 X Elite X1P-84-100 最旗舰芯片，12 核 4.2GHz，配备 16GB 内存，不排除配备更大内存的可能。

IT之家附上 Galaxy Book 4 Edge 14 英寸渲染图如下：

Galaxy Book 4 Edge（Pro）16 英寸渲染图：

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