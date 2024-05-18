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三星 Galaxy Tab S10 系列平板型号确认，有望明年随 Galaxy S25 系列发布

2024/5/18 14:37:02 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 18 日消息，科技媒体 Android Headline 昨日发布博文，挖掘数据库发现三星 Galaxy Tab S10 Plus 和 Galaxy Tab S10 Ultra 两款平板的信息。

Galaxy Tab S10 Plus 的型号为 SM-X828U、SM-X826B 和 SM-X826N，分别对应国际版、美国版和韩国版。

Galaxy Tab S10 Ultra 的型号为 SM-X926B，对应国际版，不过应该也会在美国和韩国市场发售。

数据库目前并未发现标准版 Galaxy Tab S10，这并不是因为三星已经停止生产标准机型，而是因为三星可能还没有开始开发蜂窝版的 Galaxy Tab S10。

三星 Galaxy Tab S 系列平板的更新周期通常在 1.5 年左右，IT之家附上前几代产品发布日期如下：

  • 2020 年 8 月发布了 Galaxy Tab S7 和 Galaxy Note 20 Ultra

  • 2022 年 3 月发布了 Galaxy Tab S8 和 Galaxy S22 系列

  • 2023 年 8 月发布了 Galaxy Tab S9 与 Galaxy Z Fold 5

因此三星可能会在明年 1-2 月发布 Galaxy Tab S10 系列和 Galaxy S25 系列。

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关键词：Galaxy Tab S10三星

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