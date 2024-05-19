科大讯飞 Nano+ 蓝牙耳机“小银盒套装”开售：含会议狗 Kit + 努比亚 65W 充电头，1289 元

IT之家 5 月 19 日消息，科大讯飞 Nano+ 无线蓝牙耳机小银盒套装目前已经在京东开售，该套装除了包含讯飞在去年 5 月推出的 Nano + 会议耳机外，还附带会议狗 Kit 和 65W 努比亚氮化镓充电头，首发价为 1289 元。

▲ 图源 IT之家图赏：科大讯飞 Nano + 会议耳机

IT之家整理套装中三款产品介绍如下：

科大讯飞 Nano+ 无线蓝牙耳机

该耳机搭载蓝牙 5.2 技术，支持通话录音转写、音视频录音转写转译、现场录音转写三种功能，并且左耳和右耳分别能储存 2 小时的录音内容，还可以云同步分享；同时支持环境降噪 / 通透模式，续航 40 小时，采用 SBC / AAC 协议，耳机单元 10mm。

会议狗 Kit（即插即用蓝牙模块）

这款“会议狗 Kit”实际上就是一个笔记本用的蓝牙模块，自带蓝牙 5.3 技术及系列软件，在插入电脑后配对讯飞耳机后即可支持语音输入文字，智能标记会议重点等内容。

努比亚 65W 三口氮化镓充电头

该充电头采用 2C1A 三口设计，搭载努比亚 NeoCharger3.0 快充技术，智能分配功率，满足不同设备快充需求，适配 PD3.0 / PPS / QC3.0 / AFC / Apple 2.4 等多种协议，支持手机、笔记本电脑、平板、穿戴设备同时充电，具体充电功率如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。