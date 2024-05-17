湖北：今年依托 7000 个行政村建设汽车充电设施，补齐农村地区短板

IT之家 5 月 17 日消息，湖北省人民政府办公厅今日印发《湖北省农村充电基础设施建设实施方案》提出，推进乡镇充电站提质加密、延伸服务半径，以市场需求为导向，分重点、分步骤推进村级充电设施建设，合理建设快慢结合的充电设施，旨在让新能源汽车“出得了城、进得了村、回得了家”。

《方案》提出，今年将依托 7000 个行政村建设充电设施，加快建成全省农村充电网络主要节点架构。2025 年及以后，根据车、桩、网发展实际，进一步接续建设、提质加密，全面提升农村公共充电服务水平，确保农村充电设施“有人建、有人管、能持续”，促进新能源汽车下乡“方便充、方便用、零焦虑”。

IT之家从《方案》获悉，重点任务包括在各地城乡停车场站、寄递物流网点、美丽乡村建设、文旅等项目开发中，统筹城乡停车场站等资源，同步投资配建充电设施，大力推进停车充电服务一体化发展；在具备配电网承载能力的行政村全面推进充电设施建设，优先推进各地经济强村、人口大村、交通节点村、旅游名村充电设施建设，逐步延伸至偏远村庄。

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