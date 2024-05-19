消息称 HMD 正复刻诺基亚 Lumia 手机：搭骁龙 7s Gen 2、支持 PureView / OZO 技术

IT之家 5 月 19 日消息，据外媒 Nokiamob 报道，HMD Global 目前疑似正在开发一款诺基亚 / 微软 Lumia 手机的“复刻版本”，这款手机正面采用 Lumia 时代的经典“Fabula”设计，预计是IT之家此前报道的 HMD Tomcat 机型，搭载高通骁龙 7s Gen 2 芯片。

IT之家整理此前报道的 HMD Tomcat 手机参数信息如下：

SoC：高通骁龙 7s Gen 2

屏幕：FHD+ 120Hz AMOLED 屏

后置摄像头：108MP + 2MP

前置摄像头：32MP

电池：4900 毫安时，支持 33W 有线充电

连接性：蓝牙 5.2、NFC

特性：双扬声器、支持 OZO 音频技术、支持 PureView 技术

另据此前报道，“诺基亚手机”官方微博此前回顾 HMD Global 目前在售系列国行“诺基亚”复刻功能机，涉及诺基亚 8210/5710 等，并询问用户们“还想看到哪些机型复刻重启”，评论区大量用户反馈希望复刻 Lumia 等机型，如今这款手机可能真的即将到来了。

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