广东公安将全省推广 5G 视频报警方式，已在惠州上线

IT之家 5 月 19 日消息，据“广东公安”消息，广东省公安厅运用 5G 网络技术，结合 110 应用场景，携手中国移动通信集团广东有限公司推出 5G 视频报警，5 月 17 日率先在惠州市上线运行。

▲ 图源广东公安公众号

IT之家从官方获悉，5G 视频报警是依托 5G 网络融合 110 报警场景的新型报警方式。惠州市作为广东省首个上线 5G 视频报警的城市，报警人通过安卓系统手机或鸿蒙系统手机向惠州 110 报警时，接警员可根据接处警需要直接向报警人发起视频通话请求，报警人同意后即可实现视频连线。

该接报警方式简单便捷，无需改变群众拨打 110 现有方式，无需提前安装任何 App 或小程序。报警人认为不需要视频报警的，可按原有模式通过语音报警。

广东省公安厅相关负责人介绍，全省 110 台接警席位将逐步升级改造为视频接警席位。下步，5G 视频报警将在全省推广上线，并逐步携手中国电信、中国联通将 5G 视频报警普及到不同运营商手机用户，服务更多群众。

值得一提的是，广东是 110 的发源地，1986 年 1 月 10 日，110 报警服务台率先在广东省广州市公安局创建。2019 年，互联网报警小程序在广东公安上线。

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