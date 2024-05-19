字节首卖游戏业务，腾讯挥手笑纳

作者｜孙鹏越

编辑｜大 风

自去年 11 月 27 日字节跳动战略性放弃游戏业务后，时隔半年，字节跳动终于公开出售了第一笔游戏业务。

据了解，北京儒意与朝夕光年签订股权转让协议，拟以 2.59 亿元的价格，收购朝夕光年持有的有爱互娱 100% 股权。股权转让完成后，有爱互娱将成为中国儒意的间接全资附属公司。

更值得一提的是，朝夕光年是字节跳动 100% 间接持股的子公司，而中国儒意则是知名腾讯系的一员，腾讯持股 40%。

归根究底，这一场交易，更像是腾讯买下了字节跳动的一部分游戏业务。

1、值 2.59 亿的游戏资产？

最近一段时间，中国儒意的动作非常的大。

先是在 4 月 15 日，万达文化集团和王健林向儒意投资转让分别持有的万达投资 20% 股权和 1.2% 股权；完成工商变更后，中国儒意和儒意投资，合计持有万达投资 100% 股权，万达电影正式易主，公司实际控制人变更为儒意董事长柯利明。

还没等儒意消化完万达电影的资产，现在又迫不及待收购了字节游戏业务，走起了“影游联动”的道路。

其实，儒意如此激烈的业务动作，背后都离不开腾讯的影子。

先说儒意，它前身并不是我们印象中的那个老牌影视公司。而是叫做“恒腾网络”，是由中国恒大和腾讯合资成立。

在 2020 年，恒腾网络以总价约 72 亿港元的价格收购了儒意影业及南瓜电影，然后才改名叫做中国儒意。

随后恒大撤资，中国儒意彻底倒向腾讯。根据其 2023 年财报，腾讯对中国儒意持股超过 40%，2023 年为集团贡献 15.3% 的收入，是中国儒意前五大客户之一。

也就是说，中国儒意早期是一家互联网社区运营商，并不是一家单纯的影视制作公司，自身有浓厚的互联网基因。

甚至在 2022 年，中国儒意就已经走起了“影游联动”的路子：宣布与腾讯达成游戏业务方面合作，主要代理发行腾讯拿出的产品，且双方的合作模式在不断优化、框架体量在不断提升。也推出《乱世逐鹿》《传奇天下》两款产品。

2023 年，中国儒意的游戏业务全年收入 4.46 亿元，同比增长 703%。在 2024 年，中国儒意还计划上线《仙境传说：爱如初见》《世界启元》《战道》《荒野国度》四款游戏。

比起影视业务，游戏业务对于中国儒意的优先度更高。

中国儒意董事长 柯利明

同时，中国儒意买下的有爱互娱，也是腾讯的“老熟人”。

据媒体报道：有爱互娱成立于 2011 年，专注二次元 RPG 和策略品类，拥有《开心店长》《北京爱情故事》《全民挂机》《放置少女》《我欲封天》手游；还和 EA 合作获得知名 IP《红色警戒》中国地区的授权，并于 2018 年推出《红警 OL》。

公告显示，有爱互娱早在 2021 年 10 月 17 日就与腾讯附属公司签订相关协议，腾讯附属公司作为国内独家代理，向有爱互娱提供《红警 OL》游戏的发行、运营和推广服务，双方按照协议进行分成和结算，协议期限从 2021 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 17 日。

看上去，这家花费 2.59 亿买来的公司，它最大的游戏资产也就只有《红色警戒》的 IP 运营权。但 2018 年 10 月上线的《红警 OL》，国内上线已经五年仍成绩惨淡，仅长期保持在畅销 100 名以内。

这样的成绩，真的能帮助中国儒意，走出腾讯期待的那种“影游联动”之路吗？

2、字节放弃游戏

把有爱互娱卖出 2.59 亿，看似是个不错的生意，但卖方是曾经在游戏领域叱咤风云的字节跳动，这不由让人唏嘘起来。

曾经的游戏业务，是作为字节跳动六大核心之一，拥有极高的话语权。

而字节跳动选择进军游戏领域的最大原因，是基于对流量变现的考虑。作为互联网流量的发牌员，用户画像与游戏群体高度一致，有机会将抖音流量优势通过游戏成为变现的重要途径。

从 2018 年 10 月，字节跳动旗下的游戏研发与发行业务品牌“朝夕光年”正式成立，随即开始在资本市场动作频频。

有爱互娱加入字节跳动的时间，是 2021 年 4 月，那个时候字节跳动除了有爱互娱之外，还收购了沐瞳科技，并投资了神罗互娱、悠米互娱，入股盖姆艾尔、雷霆瀚海等一众海内外游戏企业。

可以说，在当时的字节跳动旗下游戏业务品牌朝夕光年，是资本市场声量最大的游戏品牌。

朝夕光年原负责人 严授

好景不长，仅仅只过了两年，在 2022 年 6 月，朝夕光年就开始了一波大裁员。

上海工作室直接解散，已上线的代表作《花亦山心之月》仅保留 40 多人，合并到发行部门继续运营；北京绿洲工作室和杭州江南工作室都有项目裁撤，部分人员转岗至 PICO、沐瞳和深圳的一个自研游戏项目。

据当时媒体报道，朝夕光年裁员计划是由业务负责人严授和字节跳动 CEO 梁汝波反复讨论后，最终做出的决定。可见字节高层已经将游戏业务，视为非优质资产，将业务中心转移到其他项目上，比如 AI。

这波裁员潮一直持续到 2023 年 11 月，不但没有好转，反而是字节跳动直接放弃了游戏业务。

2023 年 11 月 27 日，字节跳动官方消息称，朝夕光年确定将进行大规模业务收缩：对已上线的且表现良好的游戏，会在保证运营的情况下寻求剥离；对还未上线的项目，除少量创新项目及相关技术项目外，均会关停。

2024 年 3 月 14 日，朝夕光年开始了高层大变动，原朝夕光年业务负责人严授将转岗至公司财务部；人力资源负责人华巍则成为字节游戏业务的新负责人。

自此，从 2019 年到 2024 年，长达五年之久的字节跳动游戏业务的“严授时代”正式落幕。

3、字节游戏，如今安好？

字节跳动曾经积累下来的游戏资产开始被外界虎视眈眈，一直没传来正式交易的新闻，除了这次的有爱互娱。

但是关于字节兜售游戏业务的传闻，一直小道消息不断。

科创板日报报道，字节跳动裁撤的部分游戏业务，被腾讯接手，原字节跳动员工入职腾讯新成立的子公司。被腾讯接手的项目具体包括：深圳引力工作室的二次元战术竞技项目（S1）；江南工作室的二次元开放世界项目（J5）。

报道称，两者并入到腾讯光子工作室，并成立了新公司萨罗斯网络科技（深圳）有限公司，已有字节跳动原朝夕光年员工入职。

传闻中被腾讯接管的深圳引力工作室，是原字节跳动旗下专注于游戏开发的团队之一，致力于创建具有竞争力的二次元游戏作品；江南工作室涉及的二次元开放世界是指一类能够让玩家可以在广阔的虚拟世界中不受太多限制地行进，发掘隐藏的故事线索、支线任务和游戏内容。

这两个游戏工作室业务均涉及到二次元，看来腾讯对于《原神》依然念念不忘。

至于字节跳动旗下其它游戏资产，目前尚无动静。尤其是其头部游戏《星球：重启》《晶核》《航海王：热血航线》，依然是一块大肥肉，时刻吸引着游戏领域的玩家。

或许，有爱互娱的公开出售，就是打开字节跳动游戏库的一把钥匙。

“朝夕光年游戏大超市”即将开门，接下来可能会收到更多字节出售游戏资产的新闻。

本文来自微信公众号：锌财经 （ID：xincaijing），作者：孙鹏越

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