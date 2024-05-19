有望获安卓 15 官包，消息称诺基亚 XR21 手机可改机型“变身”HMD 版本

IT之家 5 月 19 日消息，HMD XR21 坚固型手机于 5 月 15 日正式发布，为去年上市的诺基亚 XR21 手机的“换标版”，欧洲制造，拥有三年安卓软件大版本更新，售价为 599.99 欧元（IT之家备注：当前约 4686 元人民币）。

日前博主 Hikari Calyx 在 X 平台发文，发现 HMD XR21 与诺基亚 XR21 手机在规格方面完全一致，仅仅只是软件层面的标识符存在区别，用户只需要将自己的诺基亚 XR21 手机的 SKUID 修改为 1HMWW，即可将自己的诺基亚 XR21 手机在软件层面“变成”HMD XR21 手机。

参考 HMD Global 自有品牌及“诺基亚”智能手机安卓系统更新路线图，诺基亚 XR21 手机发布于 2023 年 6 月，该机同样拥有三年安卓软件大版本更新（出厂为安卓 12，可更新至安卓 13，目前安卓 14 还未推送），因此如果用户将自己的诺基亚 XR21 手机修改为 HMD XR21 手机，预计可以额外多获一年安卓软件更新（HMD XR21 出厂为安卓 13，可更新至安卓 14/15）。

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