看海的季节又到了，如何拍出耐看的海边大片？

细风微燥，气温攀升，夏天的味道越来越浓了，看海的季节也来了。

海边是夏季最佳旅行地之一，也是最适合拍摄的场景之一，今天为大家带来几个海边拍摄的实用技巧：

1. 利用前景

海边值得关注的地方可不止有大海，海岸上也有很多值得记录的元素，将其作为前景纳入到画面中，可以让照片更有吸引力，更加与众不同。

如海岸上生长的植物，就与蔚蓝的海、金黄的沙滩非常搭，既不会让画面显得“空”，还能增添几分生气；

沙滩也是值得关注的元素，沙滩上的脚印、有趣的石头都可以出现在前景中，充当引导线等功能性元素。

2. 合理构图

很多新手在海边拍摄时都会过于关注近景或人物，而忽视了作为背景的海面，从而让照片歪斜，这直接会让照片观感大打折扣。

我们在拍摄时，可以将海平线作为画面中的分割线，配合三分构图或对称构图，就能让画面“横平竖直”，看起来平衡且稳定。

另外，如果使用广角镜头进行拍摄，海平线会呈现出微微凸起的弧状，这个细节问题也是需要注意的，我们可以改变焦段或者后期进行畸变修正。

广阔的海滩非常适合拍摄“小人物大场景”的画面，人物与场景形成大小对比，既能凸显景色的美又能保留一定的想象空间，非常有氛围感。

3. 关注海面有趣元素

单纯的海说白了就是一大滩水，需要配合有趣的景物才更加有吸引力。

海上行驶的船只、海面上的海鸥或者海中游泳的人都是值得关注的主体元素，围绕明确的主体拍摄，可以给照片增彩不少。

如果我们有防水的运动相机等设备，可以试一下将相机伸入清澈的海水中，或者在从侧面拍摄卷起的浪花，都能得到非常有趣的画面。

4. 拍摄时间

清晨和傍晚是最适合海边拍摄的时间段，此时光线柔和，很适合表现海滩的浪漫氛围感，特别是在蓝色时刻，海天一色，拍人、拍景都很有味道。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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