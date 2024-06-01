除了风光，广角镜头还适合拍摄哪些题材？

拥有一颗广角镜头，都能拍出那些画面？

不同于标准焦段镜头的中规中矩，也不同于长焦镜头的强烈空气切割感，广角镜头在这几个方面更有优势：

1. 展现宏大场面

广角镜头的优势之一就是视角广阔，可以将更多场景纳入到画面中，拍摄出广阔感。

因此，广角镜头十分适合户外风光摄影，如记录广阔的田野、拍摄浩瀚的星空等，尽可能地将眼前的美景集中的一张照片上。

用广角镜头拍出的画面也自带壮阔、宏伟的感觉，与风光摄影十分契合。

对于大型的集体照拍摄来说，广角镜头也能发挥出自身的优势，即在相对近的距离将更多的人记录下来。不过需要注意的是，广角镜头通常带有一定的畸变，尤其是边缘部分更为明显，需要后期进行修正。

2. 表现特殊效果

广角镜头带来的畸变不一定都是负面效果，在拍摄运动场景和某些建筑类题材时，强烈的畸变会带来震撼的视觉冲击力，让照片看起来更有力量。

扭曲的形状可以带来一些奇妙的效果，如让延伸的建筑显得更为高大，让人物的动作更为夸张等，这刚好符合这些题材的属性，善加利用也可以得到很不错的效果。

3. 近距离拍摄

如果在一个相对狭小的空间内想要将全部场景都拍摄到画面内，广角镜头就可以发挥其用途了。

如一些极限运动在需要近距离跟拍时，就需要使用广角镜头甚至是夸张的鱼眼镜头来展现人物全貌；

而一些室内拍摄，为了达到特殊的效果，或者需要完整展现空间效果，也需要使用广角镜头来拍摄。

可以说，广角镜头在诸多领域都有用武之地，合理利用可以产生非常精彩的效果。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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