TCL 华星展示全球首款 4K 1000Hz 显示器、屏下人脸认证柔性屏等产品

IT之家 5 月 19 日消息，TCL 华星在美国加州圣何塞的 2024 SID 显示周活动展示其 HVA、HFS、MLED、MLCD、印刷 OLED 与柔性 OLED 等显示技术。

IT之家本周早些时候已对 7.85 英寸 Tandem 三折柔性折叠屏、14 英寸 2.8K 印刷 Hybrid OLED 显示屏等面板作出介绍。

16 英寸 8K 笔电显示屏

这块屏幕采用 LTPS 工艺制程，实现 LCD 笔电“全球最高”的 550PPI 像素密度，亮度 800 尼特，覆盖 100% sRGB 色域。

14 英寸高迁 Ln-Oxide Mux 1:3 显示屏

全球首款高迁 Ln-Oxide 14" Mux 1:3 显示屏采用高迁 Ln-Oxide 靶材作为半导体层，迁移率可达 30~50cm²/(V・s)；特有 Demux 1:3 架构，色域可达到 100% sRGB 且对比度更高。

14 英寸 IJP QD-EL 笔电屏

全球首款 14 英寸 IJP QD-EL 笔电屏采用 TCL 华星印刷 QD-EL 技术，拥有 2.8K 分辨率、达到 BT2020＞85% 的色域，支持 30～120Hz VRR 可变刷新率技术。

7.85 英寸屏下人脸认证柔性屏

全球首款 7.85" 屏下人脸认证柔性屏采用 Sensor under panel（SUP）设计，屏下显示区（SUP 区）与正常显示区（AA 区）像素密度均高达 420PPI，兼容屏下 3D 人脸认证，并搭载 LTPO 技术，支持最高 120Hz 刷新率。

57 英寸 8K 超薄 MLED 显示器

全球首款 57" 8K 超薄 MLED 显示器搭载 HVA 技术，拥有 11000+ 个背光分区，达到 1000000:1 的类 OLED 动态对比度与 S 级 Halo 光晕标准；采用 32:9 超宽显示比例、三面无边框设计与 R1000 曲率支持 240Hz 刷新率，响应时间 1ms。

4000:1 对比度 HFS 显示器

全球最高对比度 4000:1 的 HFS 显示器通过特殊的像素设计、新液晶及色阻材料开发等，使 FFS 显示模式下的对比度高达 4000:1，搭配 4K 高分辨率、DCI-P3 99% 高色域，实现四等边 4/4/4/4mm 无边框显示。

IT之家注：HFS 技术是指 TCL 华星自主研发的 FFS 边缘场开关技术，与传统技术相比，HFS 技术具有高穿透率、高对比、宽视角、高效率等特点。

4K 1000Hz 显示器

全球最高刷新率 4K 1000Hz 显示器结合国标 P2P 协议 CSPI 传输技术的 6Gbps 速率及 Auto EQ 技术，能够补偿超高速信号传输过程中的衰减。

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